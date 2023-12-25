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Çorum'da kayıp üniversite öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Çorum'da kayıp üniversite öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor

Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi için polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Serdar Cihan'ın cep telefonundan en son Evci ve Koçhisar barajından sinyal alındığı belirlendi, ancak su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Çorum\'da kayıp üniversite öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor
25.12.2023 - 16:55,
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Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi için polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Alaca ilçesinde ikamet ettiği evden 21 Aralık günü ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Serdar Cihan (36) için AFAD ekipleri Evci ve Koçhisar barajlarında arama-kurtarma çalışması başlattılar. 4 gündür kayıp olan Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi Serdar Cihan'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil servis merkezini arayarak yardım istediler. Ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Cihan'ın cep telefonundan en son Evci ve Koçhisar barajından sinyal alındığı belirlendi. Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölünde arama yapmak için su altı arama kurtarma ekiplerini bölgeye getirdiler. AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından baraj gölünde iki gündür sürdürülen çalışmalarda kayıp gence ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin kayıp üniversite öğrencisini bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Çorum, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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