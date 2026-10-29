Çorum'da kuyuya düşen iki domuz, iş makinesi kovasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da kuyuya düşen iki domuz, iş makinesi kovasıyla kurtarıldı

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Çorum\'da kuyuya düşen iki domuz, iş makinesi kovasıyla kurtarıldı
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Çorum\'da kuyuya düşen iki domuz, iş makinesi kovasıyla kurtarıldı
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Çorum'un Düvenci Beldesi Kaynarca mevkisinde kullanılmayan sulama kuyusuna düşen iki domuz, iş makinesinin kovasına binerek kuyuya inen genç tarafından kurtarıldı. Domuzlar, kurtarılmalarının ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

Çorum'da sulama kuyusuna düşen iki domuz, iş makinesinin kovasına binerek kuyuya inen genç tarafından kurtarıldı.

Olay, Merkez ilçesi Düvenci Beldesi Kaynarca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlayan hayvanlarını aramak için akşam saatlerinde bölgeye gelen Süleyman Çetin isimli vatandaş, kullanılmayan sulama kuyusunda iki domuzun mahsur kaldığını fark etti. Çetin, durumu Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın'a bildirdi.

Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye gelen Belediye Başkanı Yalçın, vatandaşlar ve belediye personeli, domuzları kurtarmak için çalışma başlattı. Belde sakinlerinden Oğuzhan Kaya, iş makinesinin kovasına binerek kuyuya indi. Domuzları arka ayak bileklerinin üzerinden yakalayan genç, iş makinesi yardımıyla kuyudan çıkardı. Domuzlar daha sonra doğal yaşam alanlarına salındı. Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, mahsur kalan hayvanları kurtarmak için büyük bir cesaret ve fedakarlık gösteren Oğuzhan Kaya'yı tebrik etti.

Kaynak: İHA
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