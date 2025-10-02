Okula yapılan sipariş ortalığı karıştırdı! Hepsi soluğu hastanede aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Okula yapılan sipariş ortalığı karıştırdı! Hepsi soluğu hastanede aldı

Okula yapılan sipariş ortalığı karıştırdı! Hepsi soluğu hastanede aldı
02.10.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir ortaokulda yapılan tavuk döner siparişi sonrasında 30 öğrenci fenalaştı. Öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine sağlık ekipleri hastaneye sevk edildi.

Çorum'da okulda bir restorandan sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten sonra fenalaşan 30 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere sevk edildi.

DIŞARIDAN SÖYLEDİKLERİ TAVUK DÖNER, ÖĞRENCİLERİ ZEHİRLEDİ

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda eğitim gören 30 öğrenci, yemek için bir restorandan tavuk döner sipariş etti. Okula gelen dürümleri yedikten bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Öğrencilerin rahatsızlandığını gören öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 30 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. -

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okula yapılan sipariş ortalığı karıştırdı! Hepsi soluğu hastanede aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’dan iddialı derbi karnesi Sergen Yalçın'dan iddialı derbi karnesi
Tahliye sonrası menajer Ayşe Barım’dan ilk görüntü: Devletim görsün, arkamda kimse yok benim Tahliye sonrası menajer Ayşe Barım'dan ilk görüntü: Devletim görsün, arkamda kimse yok benim
Xabi Alonso, Arda Güler’in oynayacağı pozisyonu açıkladı Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı
Newcastle United’dan Şampiyonlar Ligi’nde 4-0’lık net galibiyet Newcastle United'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık net galibiyet
Sivas’ta silahlı kavga 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazmaya devam ediyor Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor

17:44
Nereden nereye Bölgesel Amatör Lig’e düşen takımın borcu 625 milyon TL
Nereden nereye! Bölgesel Amatör Lig'e düşen takımın borcu 625 milyon TL
17:19
İsrail’in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı’nda son durum
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum
16:22
İstanbul Valisi Gül: Depremde 17 kişi panikle yaralandı
İstanbul Valisi Gül: Depremde 17 kişi panikle yaralandı
16:09
Naci Görür’den 5’lik Marmara depremiyle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Her an büyük deprem olabilir
Naci Görür'den 5'lik Marmara depremiyle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Her an büyük deprem olabilir
15:31
Narin Güran cinayetinde 3 kişi için tahliye kararı
Narin Güran cinayetinde 3 kişi için tahliye kararı
15:30
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan’dan ilk yorum
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2025 18:03:36. #7.12#
SON DAKİKA: Okula yapılan sipariş ortalığı karıştırdı! Hepsi soluğu hastanede aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.