Çorum\'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Çamlık Caddesi üzerinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. - ÇORUM