Çorum\'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Özhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan Yüksel S. (63) idaresindeki 19 LF 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kazada araç sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yüksel S., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM