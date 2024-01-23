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Çorum'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Çorum'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum\'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı
23.01.2024 - 13:58,
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Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kale Mahallesi Kafkas Evler 8. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 16 ACL 280 plakalı otomobile pompalı tüfek ile ateş açtı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Çorum, Saldırı, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı - Son Dakika


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