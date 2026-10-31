Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Çorum\'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 şüpheliden 2\'si tutuklandı
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Çorum'un Mimarsinan Mahallesi'nde iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Galip Tercan ve oğlu D.T. ile A.Ç. ve C.K., konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Galip Tercan, A.Ç. ve C.K. silahla vurulmaları sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, A.Ç. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Galip Tercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında K.Ş., D.T., H.Ç., A.Ç., M.S.O., T.Y.Y., B.B. ve F.E.G. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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