Çorum'da Şok Uygulama: 5 Kişi Yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 113 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 5 şahıs yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 14 adet silah, 58 adet fişek, 7 adet şarjör, 29 adet sentetik ecza ile 2 adet payp ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 42 umuma açık mekan, 21 kahvehane/kıraathane, 17 kafe, 22 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 8 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 38 araçtan 4 araca 102 bin 600 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - ÇORUM