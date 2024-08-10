Çorum'da Şok Uygulamada 6 Kişi Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Şok Uygulamada 6 Kişi Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

10.08.2024 14:08
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 - 9 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 136 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 21 adet silah, 56 adet fişek, 9 adet şarjör, 151 adet sentetik ecza, 5,34 gr metamfetamin maddesi, 0,70 gram uyuşturucu madde, 0,27 gr esrar maddesi ve 1 adet çakar lamba ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 43 umuma açık mekan, 22 kahvehane/kıraathane, 14 kafe, 21 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 9 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 160 araçtan 14 araca 277 bin 667 TL idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Şok Uygulamada 6 Kişi Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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