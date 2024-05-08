Çorum'da Şok Uygulamada Aranan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Şok Uygulamada Aranan 6 Kişi Yakalandı

Çorum\'da Şok Uygulamada Aranan 6 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Yapılan uygulamalar sonucunda 22 adet silah, 339 adet fişek, 10 adet şarjör, 126 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, 32 gram tütün, 104 deste iskambil kağıdı ve 3 adet hesap defteri ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca, denetimlerde 43 umuma açık mekan, 22 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 23 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 7 otopark kontrol edildi ve 517 araçtan 5'ine 76 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

08.05.2024 17:38
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs - 8 Mayıs 202 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 429 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 6'sı ruhsatsız tabanca, 5'i tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 22 adet silah, 339 adet fişek, 10 adet şarjör, 126 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, 32 gram tütün olarak tabir edilen narkotik madde, 104 deste iskambil kağıdı ve 3 adet hesap defteri ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 43 umuma açık mekan, 22 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 23 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 7 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 517 araçtan 5'ine 76 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Şok Uygulamada Aranan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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