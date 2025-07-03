Çorum\'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralandı

Çorum'da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Üçtutlar Mahallesi, Anadolu 3. Sokak ile Anadolu 1. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.B. (13) idaresindeki elektrikli bisiklet ile 19 AFM 653 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan bisikletten düşen H.K.B. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM