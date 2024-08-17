Çorum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Çorum\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.08.2024 13:56
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Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Karaçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan'dan istanbul'a gitmekte olan Makiami Esebua yönetimindeki Gürcistan plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Makiami Esebua ve araçta yolcu olarak bulunan Zurab Tchlkaioze ile 1 çocuk yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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