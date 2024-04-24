Çorum'da trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Çorum\'da trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

24.04.2024 00:50  Güncelleme: 01:19
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum- Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Çorum'a seyir halinde olan Mustafa Fansa (51) yönetimindeki 31 U 3003 plakalı otomobil ile Muhammed Y. idaresindeki 19 ACH 630 plakalı otomobil Boğaziçi köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fansa yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Fansa ve araçta bulunan Muhammed Emin Fansa (17), Emine Fansa (42), Yunus Emre Fansa (10) ve Zeynep Fansa (4) yaralandı. Yaralılardan 4 yaşındaki Zeynep, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emine Fansa, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından Muhammed Y., araçla olay yerinden kaçtı. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri kaçan sürücüyü Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Yaptıkları çalışmalar sonucu Muhammed Y.'ye ulaşan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Depremzede olduğu öğrenilen Fansa ailesinin Çorum'da görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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