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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Güvenlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Güvenlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda bin 991 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda 39 adet silah, 77 adet fişek, 138 adet sentetik ecza maddesi ve 9 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 668 araç kontrol edildi ve 22 araç sahibine 87 bin 67 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Güvenlik Çalışmalarına Devam Ediyor
03.01.2024 - 18:22,  Güncelleme: 18:45
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık -3 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde bin 991 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 10 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 8 tüfek, 15'i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 39 adet silah ve 77 adet fişek, 138 adet sentetik ecza maddesi ile 9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

668 aracın kontrol edildiği uygulamada, 22 araç sahibine 87 bin 67 idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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