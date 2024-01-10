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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda 2 bin 580 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda 6 aranan şahıs yakalanırken, 31 adet silah, 168 adet fişek, 223 adet sentetik ecza maddesi ve 1.68 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca 607 araç kontrol edildi ve 4 araç sahibine 35 bin 147 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
10.01.2024 - 17:03,
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 580 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Uygulamalarda 34 kahvehane/kıraathane, 14 cafe ve 17 çay ocağı kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 6 aranan şahıs yakalanırken, 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 12'i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 31 adet silah ve 168 adet fişek, 223 adet sentetik ecza maddesi ile 1.68 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

607 aracın kontrol edildiği uygulamada, 4 araç sahibine 35 bin 147 idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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