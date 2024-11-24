Çorum\'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

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Çorum- Samsun karayolunda tipi ve buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca etkisini artırarak görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karayolunda güvenlik önlemleri alan ekipler, trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. - ÇORUM