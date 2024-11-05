Çorum'daki Doğalgaz Patlaması: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika
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Çorum'daki Doğalgaz Patlaması: Facianın Eşiğinden Dönüldü

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Çorum'daki doğalgaz patlamasında apartmanda sadece 4 aile vardı, büyük bir facia önlendi.

05.11.2024 14:31
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Çorum'daki patlamada faciadan dönülmüş: 16 daireli apartmanda sadece 4 aile varmış

ÇORUM - Çorum'da yaşanan doğal gaz patlaması ile ilgili konuşan, olayın gerçekleştiği Hilal Apartmanı'nın yöneticisi, patlamanın olduğu gün apartmanda sadece dört ailenin bulunduğunu belirterek, "Apartmanda kapıcı dairesiyle birlikte toplam 16 daire var. Pazar olması nedeniyle insanlar evinde yoktu. Çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldü" dedi.

Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde 3 Kasım'da meydana gelen olayda, doğalgaz patlaması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaşanan olayla ilgili konuşan, patlamanın yaşandığı Hilal Apartmanı'nın yöneticisi Murat Leblebici, facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi. 16 daireli apartmanda olay sırasında sadece 4 ailenin olduğunu kaydeden Leblebici, birçok ailenin Pazar günü olması sebebiyle köyüne gittiğini ifade etti.

"Çok büyük facianın eşiğinden dönüldü"

Ailelerin hepsinin binada olması ile daha büyük bir facia yaşanabileceğini aktaran Leblebici, "Komşular köye gitti. Apartmanda 4 dairede aile vardı. O gün eşim ve çocuklarım çarşıya gitmişti ondan kurtardık. İkinci katta bir bayan vardı. Üçüncü katta bir patlama oldu. Patlamanın olduğu dairenin üst kadındaki komşumuz köye gitmişti. Son katta ise bir yaralı var.

Apartmanda kapıcı dairesiyle birlikte toplam 16 daire var. Pazar olması nedeniyle insanlar evinde yoktu. Çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Öyle böyle değil. Gece olsaydı, herkes evinde olsaydı yada sabah olsaydı o zaman daha perişan olurdu. Allah korusun" dedi.

"O gün burası mahşer günüydü"

Çay ocağı sahibi Ercüment Bayraktar ise patlamanın olduğu caddenin adeta savaş alanına döndüğünü dile getirerek, "O gün dükkanda müşterileri vardı. Büyük bir gürültü ve basınçla işyerinin camları patladı. İş yerimde moloz parçaları vardı, camlar patlamıştı. Patlamadan sonra 6-7 kişi yaralandı. Onları dışarı çıkardım. Hemen içerideki doğalgaz vanalarını kapattım. O gün burası mahşer günüydü. Çok şükür hiçbir şey olmadı. Canımıza bir şey olmadı. Çok şükür. Şuanda bir belirsizlik var. Neyin ne olacağı belli değil. Kimse ne yapacağına dair bir şey söylemiyor. Söyleyecek başka bir şey yok" diye konuştu.

Patlamanın olduğu anda dükkanda olduğunu anlatan Salim Ünal, "Büyük bir ses geldi. Sonrasında ortalık toz duman oldu. Dışarıya kendimizi zor attık. İşyerinde cam, çerçeve ne varsa kırıldı. İfademiz alındı. Şikayetçi misiniz diye soruyorlar. Kimi neye şikayet edeceğiz onu bilmiyorum. Muhatabımız kim onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Mağdur durumdayız"

İş yerlerindeki hasarın karşılanmasını beklediklerini dile getiren Fatih İpek ise, "Bomba gibi bir patlama oldu. Camlar kırıldı, iş yerinin tavanı çöktü. Ekipler geldi. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mağdur durumdayız. Sadece bekliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, iş yeri sahibi kirasını istiyor. Bekliyoruz. Patlama doğal afet olarak gözükmüyormuş. Galiba hatamız burada dükkanımızın olması. Yollar kapalı. Açılsa da ne yapacağımız belli değil. Esnaf geçimini zor sağlıyor. Şu an ortada kalmış haldeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Doğalgaz Patlaması: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika

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