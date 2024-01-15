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Çorum'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Çorum'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı

Çorum'da, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile birlikte Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Çorum\'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı
15.01.2024 - 14:18,
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Çorum'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşu bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile birlikte Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için saygı duruşunda bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Belediye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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