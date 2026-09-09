Çorum Sungurlu\'da trafik denetiminde 28 sürücüye ceza kesildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 28 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin kurallara uymasının teşvik edilmesi amacıyla denetim yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan araçların evrakları ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde toplam 128 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 28 araca idari para cezası uygulandı.