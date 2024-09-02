Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum\'un Osmancık ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gecek köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, araç sürücüsü tarafından yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaşlı kadına çarpıldığı belirtildi.

02.09.2024 15:13
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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Osmancık ilçesine bağlı Gecek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden Osmancık istikametine doğru seyir halinde olan Hüsamettin Çakır (74) yönetimindeki 16 KMC 86 plakalı araç, D-100 karayolu Gecek köyü mevkiine geldiği sırada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sadiye Küsnü'ye (76) çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Evinden ekmek almak için çıktığı ve yolun karşısında bulunan fırına gittiği öğrenilen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Hüsamettin Çakır gözaltına alınırken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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