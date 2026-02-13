Çubuk'ta Sel Taşkınları: Ulaşım Aksadı - Son Dakika
Çubuk'ta Sel Taşkınları: Ulaşım Aksadı

Çubuk\'ta Sel Taşkınları: Ulaşım Aksadı
13.02.2026 17:36
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yoğun yağış sonrası sel ve taşkınlıklar meydana geldi, yollar sular altında kaldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan yağışların ardından sel nedeniyle taşkınlıklar meydana geldi.

Çubuk ilçesine bağlı Kızılören köyünde etkili olan yağışların ardından sel nedeniyle taşkınlıklar oluştu. Yoğun yağış sonrası Kocaçay ve Çubuk Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Sel sonucu bazı yollar sular altında kalırken ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Su baskınları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

