Çubuk'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Çubuk\'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esenboğa Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Ankara istikametine giden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkmasının ardından takla atan araç, bulvarın yanında bulunan tahliye yoluna girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Ankara, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çubuk'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
YAŞ kararları Resmi Gazete’de YAŞ kararları Resmi Gazete'de
150 kilometre hızla gelip ATV’yi biçti Sürücü feci şekilde can verdi 150 kilometre hızla gelip ATV'yi biçti! Sürücü feci şekilde can verdi
Hacıyev’den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir Hacıyev'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran’ı çok sert vuracağız Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın Polis ekipleri harekete geçti Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

21:43
İşte Trabzon’a ulaşan Salah’ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:48
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 22:08:25. #7.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.