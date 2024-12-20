Çukurova Belediyesi Müdürü Şoförü Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi Müdürü Şoförü Tarafından Vuruldu

Adana'da, Çukurova Belediyesi Yol İşleri Müdürü Orhan Aynal, görev yeri değişikliği nedeniyle şoförü tarafından tabanca ile vuruldu. Yaralı müdürün durumu iyi, ancak saldırgan kaçtı.

20.12.2024 23:09
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Çukurova Belediyesi Yol İşleri Müdürü, çalışanı tarafından vuruldu

ADANA - Adana'da Çukurova Belediyesinde şoför olarak çalışan bir kişi görev yeri değiştirildiği gerekçesiyle Yol İşleri Müdürü Orhan Aynal'ı makamında tabancayla vurarak yaraladı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli ise firar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki Çukurova Belediyesi şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Belediyesi Yol İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan İbrahim İ.'nin görev yeri değiştirildi. Bu duruma sinirlenen İbrahim İ., müdür Orhan Aynal'ın şantiyedeki makamına görüşmeye gitti. Görüşme sırasında şüpheli, tabanca ile Aynal'ı bacağından vurup kaçtı. Yaralı müdür şantiyedeki çalışanlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aynal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çukurova Belediyesi Müdürü Şoförü Tarafından Vuruldu - Son Dakika

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