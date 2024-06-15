Cuma namazı kılan cemaatin üzerine ağaç böyle devrildi - Son Dakika
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Cuma namazı kılan cemaatin üzerine ağaç böyle devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle kökünden kırılan ağaç, cami bahçesinde cuma namazı kılan cemaatin üzerine devrildi. Olay sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

15.06.2024 03:08
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Cuma namazı kılan cemaatin üzerine ağaç devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle kökünden kırılan ağaç cami bahçesinde cuma namazı kılan cemaatin üzerine devrildi; 1 kişi yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Turgutalp Camii bahçesinde meydana geldi. Şiddetli esen lodos nedeniyle kökünden kırılan ağaç, cami bahçesinde namaz kılan cemaatin üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Hasan A.yaralandı. Ağacın altında kalan adam cemaat tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı anlatan Ziya Demir, "Olay, cumadan önceki farzı kılarken bir çıtırtı geldi. Ben sandım ki transit sesi herhalde. Sonra baktım hiç transit araç yok. Devamında namaz bitti hoca vaize geçerken o ara dal çıtırtıyla beraber yere düşmeye başlarken sağa sola kaçınca bir arkadaşımız altında kaldı. Koşanlardan biri de bendim dalı kaldıran arkadaş çıkardı. muhtemelen acile götürdü hafif yaralı" dedi.

Kaynak: İHA

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