Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP lideri Özel'e tepki

14.08.2025 10:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren şehit yakınları ve gaziler, "Cumhurbaşkanımıza karşı seviyesiz, nezaketsiz ve yakışıksız ifadeler kullanmak, sadece kişisel bir saygısızlık değil;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren şehit yakınları ve gaziler, "Cumhurbaşkanımıza karşı seviyesiz, nezaketsiz ve yakışıksız ifadeler kullanmak, sadece kişisel bir saygısızlık değil; aynı zamanda millet iradesine, devletin en yüksek makamına ve o makama oylarıyla güç veren milyonlarca vatandaşımıza hakarettir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasetin temelinde bulunması gereken edep ve üslup çizgisini bu denli aşmasının, muhalefet sorumluluğunu tamamen unuttuğunu gösterdiğini dile getiren terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu hakaret diliyle siyaset yapanların, kendi seviyelerini düşürdüğünü, millet nezdinde itibarlarını tükettiğini söyledi. Gündüz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla defalarca kez devletin zirvesine gelmiş, Türkiye'yi her alanda güçlendirmiş bir liderdir. Ona karşı kullanılan 'lan' gibi basit, argo ve terbiyesiz ifadeler; ne siyasi bir eleştiridir ne de demokratik bir tavırdır. Bu, düpedüz ahlak ve devlet adabı eksikliğidir. Siyaset; millete hizmet yarışıdır, sokak ağzıyla kavga alanı değil. Eğer bir konuda eleştiri yapılacaksa bu, belgeyle, bilgiyle, milletin anlayacağı bir dil ve üslupla yapılır. Hakaret ederek siyaset yapmak, milletin sorunlarına çözüm üretmekten aciz olanların sığındığı en kolay yoldur. Türk milleti, bu tarz seviyesiz üsluba değil; icraata, projeye, hizmete bakar. Hakaretle gündem oluşturmaya çalışanlar ise, er ya da geç milletin vicdanında kaybedeceklerdir" dedi. - DİYARBAKIR

