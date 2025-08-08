Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınları ve gazilere Terörsüz Türkiye güvencesi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınları ve gazilere Terörsüz Türkiye güvencesi

08.08.2025 11:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere teker teker yazdığı mektupla, müsterih olmalarını ve Terörsüz Türkiye sürecinin hiç bir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmediğini, bundan sonra da verilmeyeceğini söylemesi şehit...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere teker teker yazdığı mektupla, müsterih olmalarını ve Terörsüz Türkiye sürecinin hiç bir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmediğini, bundan sonra da verilmeyeceğini söylemesi şehit yakınları ve gazileri duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu alan şehit yakınları ve gaziler de bu duruşundan dolayı minnettar olduklarını dile getirdi. Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere yazdığı mektubunda, "Kıymetli kardeşim, sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezan-i Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Simdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı mektubu şehit yakınları ve gazileri duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu şehit yakınları ve gazilere duygulu anlar yaşattı. Erdoğan'ın samimiyetinden hiç şüpheleri olmadığını dile getiren şehit yakınları ve gaziler, "Cumhurbaşkanım verdiğiniz güvence, ortaya koyduğunuz devlet aklı, teröre karşı yürüttüğünüz kararlı mücadele biz gaziler ve şehit aileleri için büyük bir moral kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, mektubun kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi. Gündüz, "Terör gazisi olarak, şahsım, ailem, aziz şehitlerimizin emanetleri, kahraman gazilerimiz ve tüm şehit ve gazilerimiz adına göndermiş olduğunuz o derin anlamlı, yürekten ve devlet vakarını taşıyan mektubunuzu aldım. Büyük bir onur ve duygusallıkla okudum. Milletimizin istiklali ve istikbali uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, fedakarca mücadele etmiş gazilerimizi şükranla anarken; devletimizin en yüce makamından gelen bu içten selam ve dualar bizler için tarifsiz bir kıymet ifade etmektedir. Şehitlik makamının yüceliğini bilen, gaziliğin onurunu iliklerine kadar hisseden bu milletin bir evladı olarak ifade etmek isterim ki; bu topraklara diz çöktürmek isteyen, milletimize boyun eğdirmek isteyen her türlü şer odağına karşı dik durduysak, bu; sizin liderliğinizde gösterilen kararlı duruş sayesinde olmuştur. Cumhurbaşkanım, verdiğiniz güvence, ortaya koyduğunuz devlet aklı, teröre karşı yürüttüğünüz kararlı mücadele biz gaziler ve şehit aileleri için büyük bir moral kaynağıdır. Terörsüz Türkiye ülküsünü kuran ellerin arasında yer almak, bu milletin evladı olmak, en büyük şerefimizdir. Bizler, bu vatanı canımızdan aziz bilen neferler olarak, her daim devletimizin, milletimizin ve sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Siz, sadece bir Cumhurbaşkanı değil; şehitlerimizin ruhunu incitmeyen, gazilerini mahcup etmeyen, milletin yükünü sırtlayan bir lider, bir dava büyüğümüz olarak gönüllerimizde yer edindiniz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

