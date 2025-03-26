Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı İstanbul Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

26.03.2025 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sırasında Fatih'teki Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhume annesine küfür ve hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, sosyal medya mecralarında yayılan görüntüler üzerine söz konusu kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak şüphelinin kimlik bilgilerini ve kaldığı yeri tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen polis, Halil K.'yi düzenledikleri operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Halil K.'nın, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de ’Paçavra’ Tartışması: İYİ Partili Çömez’den DEM Partili Sakık’a Tepki TBMM'de 'Paçavra' Tartışması: İYİ Partili Çömez'den DEM Partili Sakık'a Tepki
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de ’Paçavra’ Tartışması: İYİ Partili Çömez’den DEM Partili Sakık’a Tepki TBMM'de 'Paçavra' Tartışması: İYİ Partili Çömez'den DEM Partili Sakık'a Tepki
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:12:37. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement