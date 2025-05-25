Cumhurbaşkanına Hakaret: 2 Gözaltı

'Özgür Üniversite Hareketi' isimli oluşum organizesinde Maçka Parkı'nda yapılan etkinlikte, Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sloganlar attıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda, 24 Mayıs günü yapılan "Bahar Direnişi Şenliği" etkinliğinde sahne alan C. A. ve K. K. İsimli şüphelilerin, sahne aldığı sırada Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sloganlar atılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL