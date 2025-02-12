Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Levent Arkan'a bir suç duyurusu daha - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Levent Arkan'a bir suç duyurusu daha

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Levent Arkan\'a bir suç duyurusu daha

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) eski reklam koordinatörü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eski danışmanı Levent Arkan hakkında kamu görevlisine hakaretten yeni bir suç duyurusu yapıldı.

12.02.2025 13:24  Güncelleme: 13:26
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Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) eski reklam koordinatörü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eski danışmanı Levent Arkan hakkında kamu görevlisine hakaretten yeni bir suç duyurusu yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde Ahmet Aras'ın başdanışmanlığını ve BOTAV Reklam Koordinatörlüğü görevini üstlenen Arkan, kamu görevlilerine yönelik hakaretleri nedeniyle ceza almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten 56 gün hapis yatan ve yargı süreci devam eden Arkan, İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de kamu görevlisine hakaret suçundan 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bodrum'da da kesinleşmiş hakaret cezaları bulunan Arkan hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunuldu.

Levent Arkan, Bodrum Belediyesi ile ilgili de sosyal medya hesaplarında yolsuzluk ve beceriksizlik iddialarında bulunmuş, hatta Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci hakkında da sert açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Mandalinci şikayette bulunmamış ancak Levent Arkan'ın da hazır bulunduğu halka açık meclis toplantısında aynı sertlikle karşılık vermişti

C.Ö. isimli bir kişi, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Arkan'ın kamu görevlilerine hakaret ettiğini belirtti. Başsavcılığın suç duyurusunu işleme aldığı ve Arkan hakkında yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Arkan hakkında verilen 14 aylık hapis cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında ertelenmişti. Ancak Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aldığı cezanın kesinleşmesiyle birlikte, İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi HAGB kararını kaldırdı. Mahkeme, hükmü açıklayarak 10 Nisan 2025'e duruşma günü verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Levent Arkan'a bir suç duyurusu daha - Son Dakika

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