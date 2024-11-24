D-100 Kara Yolu 7 Saat Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
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D-100 Kara Yolu 7 Saat Sonra Yeniden Açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapanan D-100 kara yolu, 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

24.11.2024 22:58
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Ulaşıma kapanan D-100 kara yolu 7 saat sonra yeniden açıldı

KARABÜK - Karadeniz'deki illeri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında etkili olmaya devam ediyor. Karabük-Gerede kara yolu iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle 7 saattir ulaşıma kapanmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda karayollarının da çalışmalarıyla yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 6 dereceyi gösterdiği bölgede buz tutan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor.

Trafik polisleri de bölgede devriye atarak olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-100 Kara Yolu 7 Saat Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika

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