Dağıtılmayı bekleyen kargolar yangında kül oldu - Son Dakika
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Dağıtılmayı bekleyen kargolar yangında kül oldu

Denizli'de MNG Kargo'ya ait dağıtım için bekleyen yüzlerce kargo paketi, bekletildikleri kamyonda çıkan yangında küle döndü. Depoda bulunan kargoların bulunduğu kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

03.05.2024 19:14
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Dağıtılmayı bekleyen kargolar yangında kül oldu

DENİZLİ - Denizli'de MNG Kargo'ya ait dağıtım için bekleyen yüzlerce kargo paketi, bekletildikleri kamyonda çıkan yangında küle döndü.

Olay, önceki gün Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi 7001 Sokakta bulunan MNG Kargo'ya ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yurdun farklı illerinden toparlanarak dağıtımlarının yapılması için Denizli'ye gönderilen yüzlerce kargonun bulunduğu kamyon, 1 Mayıs İşçi Bayramının resmi tatil olması nedeniyle boşaltılmadı. Kargo firmasına ait deponun önünde tasnif edilmeyi bekleyen kargoların bulunduğu kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ambalaj malzemelerinin tutuşması nedeniyle alev topuna dönen kamyondaki yangını fark eden çevredeki esnaflar, bir taraftan itfaiyeye ihbarda bulunurken diğer taraftan ise ellerine geçirdikleri yan tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun bir çaba sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyon ve dağıtılmayı bekleyen yüzlere kargoda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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