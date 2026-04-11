Dağlık Alanda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün Çeltikçi'ye bağlı Konak Mahallesi yakınlarında bir keçinin dağlık ve sarp arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibine teslim etti. - BURDUR
