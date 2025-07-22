Dakka'da Uçak Kazası: 31 Ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Milestone Okulu yerleşkesinde dün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da dün meydana gelen uçak kazasında can kaybı artıyor. Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, ölenlerin çoğunun çocuk olduğu, diğer iki kişinin ise uçağın pilotu ile bir öğretmen olduğu aktarılırken, yaralanan 165 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Rutin bir eğitim uçuşu için Dakka'daki A.K. Khandaker Hava Üssü'nden havalanan Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, dün yerel saatle 13.06'da kalkıştan kısa bir süre sonra iki katlı bir okul binasına çakılmıştı. Bangladeş hükümeti, uçak kazasının ardından bugünü ulusal yas günü ilan etmişti. - DAKKA