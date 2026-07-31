Dalgalı Denizdeki İnatçı Vatandaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde denizin dalgalı olmasına rağmen bir vatandaş, cankurtaran ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen denize girdi. Kıyıda görev yapan cankurtaranlar, vatandaşın sudan çıkması için sık sık uyarıda bulundu.

Olay, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle dalgalanan denizi gören cankurtaranlar, vatandaşları denizden çıkardı. Uyarıları dikkate almayan kişi, dalgaların etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşarken, ekipler olabilecek bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sudan çıkan vatandaş, çevrede bulunanların da tepkisini çekti.

Yetkililer, dalgalı havalarda denize girilmemesi, cankurtaranların uyarılarının dikkate alınması ve güvenlik amacıyla belirlenen kıyı şeridinin aşılmaması gerektiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.