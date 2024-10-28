Dalgıç Polisler Bayrak Dalgalandırdı

Polis su altında Türk Bayrağını dalgalandırdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle su altında Türk Bayrağını dalgalandırdı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle su altında Türk Bayrağını dalgalandırdı. Halfeti'de tekneye binen dalgıç polisler, yarısı su altında olan minaresiyle ünlü Savaşan kırsal Mahallesine gitti. İskeleden suya atlayan polisler, yüzerek minarenin bulunduğu yere gitti. Dalış yapan polisler altta Türk Bayrağını açarak Cumhuriyet Bayramını kutladı.
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