Dalgınlıkla refüje çıktı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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Dalgınlıkla refüje çıktı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sürücü, dalgınlık sonucu hafif ticari aracıyla refüje çıktı. Facianın eşiğinden dönülen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aracın trafik akışının yoğun olduğu ana yola girmemesi ve diğer araçların çarpmaması sayesinde sürücü son anda kurtuldu.

02.05.2024 00:27  Güncelleme: 00:30
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Dalgınlıkla refüje çıktı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü dalınca, ilginç kaza meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Halit Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen sürücü dün, kullandığı hafif ticari araçla Prof. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi'nden Urfa Bulvarı'na çıktığı sırada sağa döneceğine, dalıp ana yola doğru yöneldi. Facianın eşiğinden dönülen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari araç uyarı tabelasına çarpıp durduğu görüldü. Aracın trafik akışının yoğun olduğu ana yola girmemesi ve o yönden gelen araçların çarpması şans eseri atlatıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dalgınlıkla refüje çıktı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada - Son Dakika

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