ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, 2016'da Belçika'daki Antwerp Limanı'nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, daha öncede bir kazaya karıştığı belirlendi. Belçika'daki Antwerp Limanı'ndan yetkililer, geminin 11 Temmuz 2016'da konteyner terminalinden çıkmaya çalışırken bir rıhtıma çarptığını aktardı.
Yetkililer, kazanın nedeni hakkında bilgi vermezken, geminin olaydan sonra bir süre onarım için limanda kaldığını söyledi.
Nehre düşen 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Singapur bandıralı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.35'te çarpmıştı. Geminin çarpmasının ardından köprü saniyeler içinde yıkılmıştı. Nehre düşen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - ANTWERP
Son Dakika › 3.Sayfa › Dali isimli kargo gemisi Baltimore'da köprüyü yıktıktan sonra Antwerp Limanı'nda da bir kazaya karışmış - Son Dakika
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