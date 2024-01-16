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Damacana üzerinde duran su parasına göz dikti...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Damacana üzerinde duran su parasına göz dikti...Hırsızlık anları kamerada

Eskişehir'de bir apartmanın önünde duran damacanaya asılı su parasının çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, apartman girişindeki damacanalara yaklaşarak poşet içinde duran paraları çaldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

16.01.2024 - 11:00,
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Damacana üzerinde duran su parasına göz dikti...Hırsızlık anları kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmanın önünde duran damacanaya asılı su parasının çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kurtuluş Mahallesi Güngör Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen kimliği belirsiz şahıs, bir apartmanın önünde bulunan damacanalara asılı su parasına göz dikti. Apartman girişindeki damacanalara yaklaşarak poşet içinde duran paraları çaldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Güvenlik kameralarından saniye saniye kaydedilen olay sosyal medyada çok kez paylaşılırken, vatandaşın tepkisine neden oldu.

Damacana üzerinde duran su parasına göz dikti...Hırsızlık anları kamerada
Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damacana üzerinde duran su parasına göz dikti...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damacana üzerinde duran su parasına göz dikti...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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