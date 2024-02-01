 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı düzenleyen Halil Çağlar'ın vurduğu baldızı Adile Oymak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayın ardından kaçan saldırgan intihar etmişti.

01.02.2024 14:44
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı düzenleyen Halil Çağlar'ın vurduğu baldızı Adile Oymak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Oymak'ın cenazesi ailesine teslim edilirken olayda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde peşine takılan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kurşunların hedefi olan ve olay sonrası Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Adile Oymak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Oyman'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Dehşet anı saniye saniye kamerada

Damat Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak ve baldızı Adile Oymak'ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar'ı da yaralamıştı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve koşarak diğer aile fertlerine ateş ediyor, daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

Öte yandan silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükselirken ağır yaralanan saldırganın kızı Nimet Çağlar'ın ise tedavisi sürüyor.

Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Oymak, Şanlıurfa, Gaziantep, Aile İçi Şiddet, Ölüm, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:03:07. #1.11#
SON DAKİKA: Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement