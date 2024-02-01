Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi
4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı düzenleyen Halil Çağlar'ın vurduğu baldızı Adile Oymak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Oymak'ın cenazesi ailesine teslim edilirken olayda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde peşine takılan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.
7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kurşunların hedefi olan ve olay sonrası Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Adile Oymak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Oyman'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Dehşet anı saniye saniye kamerada
Damat Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak ve baldızı Adile Oymak'ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar'ı da yaralamıştı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve koşarak diğer aile fertlerine ateş ediyor, daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.
Öte yandan silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükselirken ağır yaralanan saldırganın kızı Nimet Çağlar'ın ise tedavisi sürüyor.
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