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Damdan düşüp demir saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Damdan düşüp demir saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Adana'da bir kedi, damdan düşerek başka bir evin çatısına saplanan demirden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kedi veterinerde tedavi altına alındı.

Damdan düşüp demir saplanan kediyi itfaiye kurtardı
26.12.2023 - 22:53,  Güncelleme: 22:55
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Damdan düşüp demir saplanan kediyi itfaiye kurtardı

ADANA - Adana'da damdan düşüp demire saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan yaralı kedi veterinerde tedavi altına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Bir kedi damdan başka bir evin çatısına düşerek demire sapladı. Kedinin sesini duyan mahalleli durumu fark etti. Bunu üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri yaralı kediyi saplandığı demirden kurtardı. Kurtarılan kedi veterinerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Damdan düşüp demir saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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