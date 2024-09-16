Damper Açık Kamyon MOBESE Direğini Devirdi

Damperi açık kamyon MOBESE direğini devirdi
BİNGÖL - Bingöl'de damperi açık unutulan kamyon, MOBESE direğini devirdi.
Olay, Bingöl - Muş karayolu Kervansaray Kavşağı'nda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık seyir halinde olan 42 ETZ 25 plakalı kamyon MOBESE direğini devirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Direğin kaldırılması ile trafik tekrar ulaşıma açıldı.
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