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2. 'Dana Ferdinad' vakası: Kesilmekten kaçan dana Van Gölü'ne girdi

Kasabın elinden kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı

Van Gölü'ne giren dana izleyenlere Rize'den Trabzon'a yüzen dana Ferdinand'ı hatırlattı

VAN - Van merkez Tuşba ilçesinde kasabın elinden kaçarak Van Gölü'ne giren dana, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde kasap dükkanı olan esnaf, kesmek için aldığı dana elinden kaçtı. Danayı yakalamak için kovalama başladı. Kalabalıktan daha da korkan dana yakınlarında Van Gölü'nün serin sularına girdi. Dananın göle girmesi sonucu sahibi durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bu sırada Van Gölü'nün dip çamur temizliğini yapan firma sahibi ve aynı zamanda kasabında komşusu olan İbrahim Buyruk ve beraberindekiler limanda demirli bulunan teknelerini alarak danayı yakalamaya çalıştılar. 15 Temmuz Parkı'ndan Feribot İskelesi'ne kadar yüzerek giden dana yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu boğazındaki ipin yardımı ile tekneye alındı. Sahile kadar taşına dana daha sonra sahibine verildi.

Öte yandan kasabın elinden kaçıp Van Gölü'ne giren dana Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçıp Rize'den Trabzon'a yüzen dana Ferdinand'ı akıllara getirdi.