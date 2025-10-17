Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti - Son Dakika
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

17.10.2025 17:53  Güncelleme: 18:05
Çanakkale'de, lise öğrencileri arasında çıkan kavganın arkasından dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. Darp edilen 14 yaşındaki çocuğun annesi, kızına saldıran kişi tarafından bıçaklamakla tehdit edildiklerini açıkladı.

Çanakkale'de, lise öğrencisi kızlar arasında çıkan kavgada B.I.Ç. (14) tarafından darbedilen E.A.'nın (14) annesi Dilek Ş. (39), "Olay günü kızımı aramaya giden yakın arkadaşına, darbeden kişi, 'Gidin, söyleyin kendisine şikayetçi olursa, kendisini bıçaklarım' demiş. Adalete güveniyorum. İnşallah en kısa zamanda gerekli olan yapılacaktır" dedi.

Çanakkale'de geçtiğimiz haftalarda aynı yaştaki kız öğrenciler B.I.Ç. ile E.A. arasında okul çıkışı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SAÇINDAN ÇEKİP YERDE SÜRÜKLEDİ

B.I.Ç., yaşanan arbedede E.A.'yı saçından çekip, yerde sürükleyerek darbetti. Kavga anı, bir başka lise öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikayetçi olmasından sonra lise öğrencileri ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öğrencilerden E.A. savcılıktaki ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, B.I.Ç. savcının talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirildi.

"KIZIM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR"

Darbedilen E.A.'nın annesi Dilek Ş., olayın ardından açıklamalarda bulundu. Olaydan dolayı çok zor durumda olduklarını belirten Dilek Ş., "Devlete tabii ki güvenimiz sonsuz ama süreç yavaş işliyor. Şu an olması gereken aslında kızımın okula daha güvenli, daha sağlam bir şekilde gidebilmesi. Ancak, kızım şu an okula gitmek istemiyor. 2 sene önce de azmettirici olan bir kişi, kendinden yaşça büyük arkadaş grubuyla kızımı mezun olduğu ortaokulun yakınında darbettirmişti.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTİYORUM"

Bu olay yaşandığında ailesini arayıp, 'Kızınız böyle bir şey yaptırdı. Tekrarı olursa polise şikayetçi olacağım' dedim. Karşı taraf her ne kadar o gün olumlu yaklaşsa da maalesef ki kızımın bu akranı durmak bilmiyor. Şu an aynı okuldalar ve kızımın güvende olmadığını biliyorum. Psikolojik olarak hiç iyi değiliz. Ben de kaç gündür işe gidemiyorum. Kızım okula gitmemekte çok diretiyor. Hatta bana; 'Anne, okula gitmesem tepkin ne olur' diye sordu. Düşünün psikolojisi ne durumda. Yani bunu başka bir çocuk da yaşayabilir. Başka bir çocuğun da bunu yaşamaması için yetkililerin gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyorum. Olay şu an savcılıkta. Gerekli soruşturmalar yapılıyor" diye konuştu.

SALDIRIYA UĞRAYAN KIZIN ANNESİNDEN BIÇAKLI TEHDİT İDDİASI

Dilek Ş., "Olay günü kızımı aramaya giden yakın arkadaşına, darbeden kişi, 'Gidin, söyleyin kendisine şikayetçi olursa, kendisini bıçaklarım' demiş. Adalete güveniyorum. İnşallah en kısa zamanda gerekli olan yapılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

