Darende\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki geniş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA