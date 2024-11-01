Darende\'de Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan bahçe yangını söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Darende'ye bağlı Kaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tohma çayı mevkiinde bulunan bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA