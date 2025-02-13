Dargeçit Belediye Başkanı'nın Şoförü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Dargeçit Belediye Başkanı'nın Şoförü Gözaltına Alındı

Dargeçit Belediye Başkanı\'nın Şoförü Gözaltına Alındı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunduğu belirlenen DEM Partili Dargeçit Belediye Başkanı Asya Gezer'in şoförü A.G., evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilerek gözaltına alındı.

13.02.2025 13:42  Güncelleme: 13:49
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen DEM Partili Dargeçit Belediye Başkanı Asya Gezer'in şoförü olan yeğeni, gözaltına alındığı operasyonda evinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 4 Kasım 2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirme sonrasında meydana gelen sokak olaylarında güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan şahıslara yönelik polis ve jandarmanın çalışmaları sürüyor.

Mardin polisi tarafından yapılan tespitler sonrası güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen DEM Partili Dargeçit Belediye Başkanı Asya Gezer'in şoförü ve yeğeni A.G.'nin evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde öğütücü içerisinde 5.3 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde sarmakta kullanılan çarşaf, 1 adet 9x19 MKE ibareli bir adet dolu fişek ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

A.G., "Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" kanunu ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi "kanunlarına göre hakkında işlem yapıldı.

A.G., Dargeçit ilçesinde yapılan gerekli işlemlerin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dargeçit Belediye Başkanı'nın Şoförü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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