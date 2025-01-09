Darıca\'da Doğal Gaz Borusu Patladı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında delinen doğal gaz borusu paniğe neden oldu.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Borudaki hasar nedeniyle doğal gaz çıkışı meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerce borunun onarımı için çalışma başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor. - KOCAELİ