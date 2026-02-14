Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Darıca ilçesinde yola çıkan özel gereksinimli 9 yaşındaki S.S.'ye bir otomobil çarptı. Kazada çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

Olay, Nenehatun Mahallesi Evren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıktığı sırada S.S. isimli 9 yaşındaki özel gereksinimli çocuğa, sokakta hızlı ilerlediği iddia edilen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.