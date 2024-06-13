Darıca'da Park Halindeki Tankerden Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Sızdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Darıca'da Park Halindeki Tankerden Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Sızdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeki bir tankerden sıvılaştırılmış doğal gaz sızması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alırken polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

13.06.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gazın park halindeki tankerden sızması ekipleri harekete geçirdi.

Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Telsiz Sokak ile Gümüş Sokak kesişiminde park halindeki tankerden LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) maddesi sızdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Park alindeki tankerin lastiğinin patlaması neticesinde sızmanın olduğu tespit edildi. Ekipler, gazın sızmaması için önlem alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İnceleme, Kocaeli, Darıca, AFAD, Olay, Çevre, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Park Halindeki Tankerden Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Sızdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 04:52:21. #1.12#
SON DAKİKA: Darıca'da Park Halindeki Tankerden Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Sızdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement