Datça açıklarında 20 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 8'i çocuk toplam 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA